Antalya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı
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Antalya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

08.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:40
Antalya'da izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başlar Mahallesi Çimenli mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen H.Ç, E.T, S.D, H.Ç. ve R.S. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandıkları jeneratör, dedektör, gaz maskeleri, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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