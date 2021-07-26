Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'daki düğünde üzücü bir olay yaşandı. Yemek dağıtımı sırasında çöken ağacın 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen düğü töreni, feci bir olayla noktalandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Bir restoranın açık alanında gerçekleştirilen düğün sırasında iddiaya göre, verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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