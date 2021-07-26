Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'daki düğünde üzücü bir olay yaşandı. Yemek dağıtımı sırasında çöken ağacın 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.