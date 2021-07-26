Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya'daki düğünde üzücü bir olay yaşandı. Yemek dağıtımı sırasında çöken ağacın 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen düğü töreni, feci bir olayla noktalandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Bir restoranın açık alanında gerçekleştirilen düğün sırasında iddiaya göre, verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin