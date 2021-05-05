Antalya'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

Side Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip bıçakla yaralanan Khalimov, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili N.T. ve O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur