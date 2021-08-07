Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç hayatını kaybetti

Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Hasan Dure (23) yönetimindeki 07 ARR 844 plakalı motosiklet, Batı Çevre yolunda bariyerlere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Dure, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Dure'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Dure'nin motosikletiyle ilgili sosyal medya hesabından, "Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık" paylaşımını yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş