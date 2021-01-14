Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
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Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)

14.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:32
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)

AÜ HASTANESİ'NDE KORONAVİRÜS AŞILAMASIAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi K Blok'ta oluşturulan 25 aşı odasında, sağlık çalışanlarının koranavirüs aşılarının yapılmasına başlandı.

AÜ HASTANESİ'NDE KORONAVİRÜS AŞILAMASI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi K Blok'ta oluşturulan 25 aşı odasında, sağlık çalışanlarının koranavirüs aşılarının yapılmasına başlandı. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, bu aşıların düzenli yapılabilmesi için hastanede bir alan tahsis ettiklerini belirterek, "25 odamız aşılama için ayrıldı. Her bir odada hemşirelerimiz ve hekimlerimiz eşliğinde aşılama başladı. Hastanemizdeki sağlık çalışanları aşılandıktan sonra aşıların bize ulaşmasıyla vatandaşlarımızı aşılama işlemi de başlayacak" dedi.

AÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan ise aşıların dün ellerine ulaştığını ve aşılamaya bugün itibarıyla başladıklarını belirterek, "Bu salgın sürecinden kurtulmak için ne kadar çok kişiyi aşılayabilirsek o kadar iyi. Öncelikle sağlık çalışanları, haftaya da merkezi randevu sistemiyle halkımızı aşılamaya başlıyoruz. Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarımızın ardından merkezi randevu sisteminden randevu alabilecek. Öncelikli gruplara göre aşılama devam edecek. Randevulara göre biz de büyük kapasite ile hemşirelerimiz ve doktorlarımızla herkesi aşılamaya hazırız" diye konuştu.Geçmiş dönemde yapılan Faz-3 çalışmasının sonuçlarının da bugün itibarıyla açıklandığını söyleyen Prof. Dr. Turhan, şöyle dedi: "Faz-3 çalışmamızın kodu kırıldı. Kimler aşıda kimler plaseboda belli oldu. Plasebo olanları tek tek çağırıp aşılayacağız. Aşı olanları da bir yıla kadar izlemeye devam edeceğiz. Umutluyuz, hangi aşı olursa olsun aşılanalım, bir an önce yoğun bir şekilde bu salgından çıkalım istiyoruz."   Erol AKKIR/ANTALYA,

Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)
Antalya'da 10 günde tüm sağlık çalışanları aşılanacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR

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