Antalya Büyükşehir'den Minik Eylül'e Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yumuşak doku kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi devam eden 4 yaşındaki Eylül Yılmaz'ın ailesine yardım yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşında baş bölgesinde kitleler çıkan ve araştırmalar sonucunda yumuşak doku kanseri hastalığına yakalandığı öğrenilen Eylül Yılmaz'ın Akdeniz Üniversitesi'ndeki kemoterapi tedavisi sürüyor.



Bir yıl önce Alanya'da bir otelde aşçı olarak çalışan baba Taner Yılmaz'ın diş ağrısını geçireceği düşüncesiyle kullandığı metil alkol nedeniyle metanol zehirlenmesine bağlı olarak görme yeteneğini kaybetmesi aileyi daha da zora soktu.



Memleketleri Kahramanmaraş'a dönen Yılmaz ailesi, kızları Eylül'ün bir süre sonra rahatsızlanıp yumuşak doku kanseri tanısı konulmasının ardından tedavi için Antalya'ya taşındı. Minik Eylül'ün, Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisi sürüyor.



İki gözü birden görme fonksiyonunu yitiren ve yüzde 91 ağır engelli raporu bulunan baba Taner Yılmaz'ın çalışamadığı için geçim sıkıntısı yaşayan ve ilaç, hastane gibi yüksek giderleri olan aileye Antalya Büyükşehir Belediyesi destek çıktı.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yılmaz ailesine yaptığı sosyal inceleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, aileye hızlı bir şekilde gereken yardımı yaptı.



Ekipler, minik Eylül'ün ailesine nakdi yardım, ev eşyası ve 3 kişilik sosyal kart desteği sağladı.