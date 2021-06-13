ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK
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ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadın, korkuttu.

ANTALYA'da 15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadın, korkuttu.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın 9'uncu katında temizlik yapan kadın, görenleri endişelendirdi. Korkuluk dışına çıkıp balkon camını silen kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlik yaptı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmadan camları silen kadın, daha sonra balkonun içini temizledi.

ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK
ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK
ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK
ANTALYA 9'UNCU KATTA 'TEHLİKELİ' TEMİZLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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