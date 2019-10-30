Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi

Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi

Mülkiyeti Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olan ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılması planlanan Antakya eski otogar alanının ihalesi gerçekleşmedi.

30.10.2019 16:46
Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi

REKABAET ORTAMI SAĞLANAMADI

30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ihalenin rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, "Açık teklif usulü yapmayı planladığımız ihaleye sadece bir teklif verildi. Bu durumun rekabet ortamı sağlamayacağını düşündüğümüz için ihaleyi iptal ettik. İhalenin bundan sonraki sürecini Encümen olarak değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et