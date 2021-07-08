ANTAKYA BİLİM MERKEZİ YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLADI

ANTAKYA BİLİM MERKEZİ YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLADIAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya Bilim Merkezi, yaz şenlikleri kapsamında gençleri bilimle buluşturuyor.

ANTAKYA BİLİM MERKEZİ YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya Bilim Merkezi, yaz şenlikleri kapsamında gençleri bilimle buluşturuyor.

Antakya Bilim Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "3. ve 8. Sınıflar arası seviyelerdeki öğrencileri yaz şenlikleri programı kapsamında "robotik kodlama, astronomi ve uzay bilimleri, zeka oyunları" gibi bir haftalık atölyelerle buluşturuyoruz.

Eğitimlere katılan öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında zihinsel gelişimlerini destekleyecek oyunlar öğrenirken grup oyunlarıyla işbirliği yapmayı öğreniyor. Astronomi dersinde ise planetaryumda uzay ve güneş sistemini yakından tanıyarak, teleskopla güneş gözlemi yapıyorlar. Robotik kodlama dersinde psikomotor becerilerini geliştirerek takım çalışmasıyla projeler ve ürünler ortaya koyuyorlar.

Atölyeler pandemi koşullarına uygun, 15 kişilik öğrenci grupları halinde planlanmıştır. "

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Fevzi Çakmak Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, (Askeri Kışla Civarı) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü ziyaret edebilecekleri veya 0326 213 03 04 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri bildirildi.

Yayın Tarihi :

08 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre