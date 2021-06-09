Antakya Belediyespor - 5 Temmuz İskenderunspor Maçı 1 - 1 Berabere

5 TEMMUZ İSKENDERUNSPOR MAÇI 1 - 1 BERABEREBal Ligi 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Antakya Belediyespor sezonun ilk maçında 5 Temmuz İskenderunspor ile karşılaştı.

ANTAKYA BELEDİYESPOR - 5 TEMMUZ İSKENDERUNSPOR MAÇI 1 - 1 BERABERE

Bal Ligi 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Antakya Belediyespor sezonun ilk maçında 5 Temmuz İskenderunspor ile karşılaştı.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta 1 - 1 'lik skor ile takımlar berabere kaldı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz her iki takıma da mücadelede göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, ligdeki diğer maçlarda başarılar dileğinde bulundu.

Maç sonrası Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz takımla ve sonrasında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

09 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre