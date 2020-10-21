ANSİAD ve MAKÜ iş birliği protokolüne imza attı
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ANSİAD ve MAKÜ iş birliği protokolüne imza attı

21.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:53
ANSİAD ve MAKÜ iş birliği protokolüne imza attı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu arasında iş dünyası ve üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu arasında iş dünyası ve üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokol, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Osman Akın tarafından törenle imzalandı.

Törene ANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. H. Rana Demirer, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Karakaya, Sarper Dermut ve MAKÜ Bucak İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harun Öğünç katıldı.

İmzalanan protokolün iş dünyası ve üniversite adına hayırlı olmasını temenni eden Akıncı, "Öğrencilerimize faydalı olacağına inandığımız bu protokol ile umarız yeni ufuklar açmalarına yardımcı oluruz. 18 yıldır devam eden ANSİAD Girişimcilik Günleri kapsamında üniversitemiz ile birçok alanda iş birliğini zaten yıllardır gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu çalışma da ANSİAD üyelerimiz ve paydaşlarımız adına herkese fayda sağlayacak bir iş birliği olur." diye konuştu.

ANSİAD üyelerine teşekkür eden Akın ise, "Üniversitemiz iş birliği konusunda çok uzun yıllardır desteğinizi görüyor. Bu konuda da vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ediyor, protokolün öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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