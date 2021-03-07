Annesiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı
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Annesiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı

07.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:28
Annesiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde anneleri kaybolan 2 yavru köpeğe, belediye sahip çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde anneleri kaybolan 2 yavru köpeğe, belediye sahip çıktı.

Meydan Mahallesi'nde sokağa terk edilen 2 yavru köpeği gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. Belirtilen adrese giden belediye ekipleri annelerinin kayıp olduğunu belirlediği yavru köpekleri, sağlık kontrollerinin yapılması için İskilip Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü.

Veteriner Hekim Fatma Nur Ulunç, köpekleri görüp kendilerine bilgi veren vatandaşa teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye aracıyla bulunduğu yerden aldık. Ardından da tedavileri için belediyemizin hayvan bakım evine getirdik ve çok küçük oldukları için düzenli olarak bakımlarını yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada; "Sokağa terk edilen yavrularımızı belediyemiz veteriner hekimi tarafından kontrol ederek, bakımlarını üstlendik. 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü' düsturuyla hareket edip, onları sokakta kimsesiz bırakmak bizlere yakışmayacağı için onların beslenmesi artık emin ellerde" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Annesiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı
Annesiz yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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