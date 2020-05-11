Annesiz kuzular eşek sırtına asılan özel biberonlarla besleniyor Annesiz kuzular eşek sırtına asılan özel biberonlarla besleniyor Gaziantep'te annesi bulunmayan veya ikiz ya da daha fazla kardeşi bulunan kuzular, eşeğin sırtına asılan özel biberonlarla besleniyor.

Annesiz kuzular eşek sırtına asılan özel biberonlarla besleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te annesi bulunmayan veya ikiz ya da daha fazla kardeşi bulunan kuzular, eşeğin sırtına asılan özel biberonlarla besleniyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesiz kuzular, yada ikiz veya daha fazla doğum yapmış koyunların yavruları miryah olarak bilinen özel yöntem ile beslenip, bakılıyor. Sıpa olarak bilinen eşek süslenerek, boynuna çan takılıyor. Sırtından sarkıtılan özel biberonlarla kuzuları besleyen eşek, hem yavrulara annelik hem de öncülük yapıyor. Kuzular ise sırtından beslendikleri eşeği anneleri gibi görüyor ve ölene kadar peşinden ayrılmıyor. Bu yıl otuz kuzuya miryah yöntemiyle bakan Batuhan yıldırım, hayvanların yüzde 80'nin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. Eşeğin sonraki yıllarda ise bu kuzulara öncülük ettiğini de hatırlatan Yıldırım, "Bu yöntem ile hem öksüz kalan yavruları yaşatmaya çalışıyor hem de işletmemizi kar ettiriyoruz. Çünkü bu yöntemle ileri ki dönemlerde eşek, kuzuluktan çıkan ve koyun olan hayvanlara öncülük etmeye devam ediyor. Böylelikle normalde bin baş sürü için iki çobana ihtiyaç kalmıyor. tek çoban bu kadar hayvanı yayılıma çıkartabiliyor. Tabi eşeği küçük yaşta sıpa olduğu dönemde alırsanız, koyun ve kuzulara uyum sağlayabiliyor ve anneleri gibi davranabiliyor"

Miryah kültürünün Suriye'ye ait olduğunu da belirten Batuhan Yıldırım, Türkiye'nin özellikle sınır bölgelerinde de bu kültürün benimsenerek, yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Kaynak: İHA