Annesiz kalan 3 yavru kirpi, koruma altına alındı

Annesiz kalan 3 yavru kirpi, koruma altına alındı Bodrum'da annesiz kalan 3 yavru kirpi, Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Annesiz kalan 3 yavru kirpi, koruma altına alındı

MUĞLA - Bodrum'da annesiz kalan 3 yavru kirpi, Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarında yavru kirpileri görünce durumu ailelerine haber verdi. Anne kirpinin sert bir cisimle darbe alması sonucu öldüğünü değerlendiren vatandaşlar, kirpileri güvenli bir ortama aldıktan sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Veteriner hekimler tarafından ilk kontrolleri yapılan ve sağlıklı oldukları belirlenen 3 yavru kirpi koruma altına alındı.

Kirpileri kontrol eden veteriner hekim Ahmet Kuşseven, " Anneleri öldüğü için kliniğimize getirilen yavruları kontrolümüzden geçirdik. Sadece bir tanesinin gözünde ufak bir çapak vardı. Genel durumları gayet iyi. Kendi yaşam alanlarına salınabilecek düzeye gelene kadar burada misafirimiz olacaklar." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan