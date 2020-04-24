Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı
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Beşpınar, Manisa, Güncel, Haber

Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı

Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı Doğum sırasında tellere sıkışan ve annesinin terk ettiği yılkı atı tayı emin ellerde Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'na sınırı bulunan Beşpınar Mahallesinde yeni doğan yılkı atı tayını tellere sıkışmış halde gören...

24.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:46
Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı

Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı

Doğum sırasında tellere sıkışan ve annesinin terk ettiği yılkı atı tayı emin ellerde

MANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'na sınırı bulunan Beşpınar Mahallesinde yeni doğan yılkı atı tayını tellere sıkışmış halde gören mahalle sakinleri, tayı Spil Dağı Milli Parkı görevlilerine teslim etti.

Spil Dağı Milli Parkı'na sınırı bulunan Beşpınar Mahallesinde annesi tarafından terk edilmiş yılkı tayını bulan mahalle sakini Osman Katı, yılkı atlarının sürü olarak zaman zaman evlerinin önündeki çayırlık alanda sabahladıklarını kaydetti. Sabah erken saatlerde tel örgülere sıkışmış tayı fark ettiğini kaydeden Katı, "Sabahın erken saatlerinde evimizin önünde tel örgü yanında sıkışmış ve ses çıkaran tayı gördük. Onu sıkıştığı yerden kurtardık ve annesi gelip alır diye otlağa meydana bıraktık. Ancak öğlen saatlerine kadar bekledik, annesi gelmedi ve biz de gece doğan tayın hayatından endişe ederek Milli Park görevlilerine durumu telefonla bildirdik. Görevliler gelene kadar tayın güvenliğini aldık ve sonra teslim ettik." dedi.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ise milli parkın simgelerinden biri olan ve sayıları 300-400 arasında bulunan yılkı atlarının zorlu bir kışı geride bırakarak yavrulama zamanlarını yaşadıkları söyledi.

Doğum sonrası annesi tarafından terk edilen yılkı tayının hayvan barınağına teslim edileceğini kaydeden Ernalçacı, "Genellikle anneleriyle doğaya uyum sağlamaya çalışan yavruların hepsi, aynı şansı yakalayamıyorlar. Annesi tarafından terk edilen bu yavruda, eğer korumaya alınmasaydı, yaban hayvanları tarafından zarar görebilirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bu yavruyu teslim ediyoruz. Yetişkin oluncaya kadar bakılacak olan bu tay, ya sahiplendirilecek ya da tekrar Spil Dağı'na arkadaşlarının yanına salınacak." diye konuştu.

Spil Dağı Milli Parkı görevlileri tarafından teslim alınan yılkı tayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Tayın yetişkin olana kadar barınakta bakımı gerçekleştirilecek.

Annesinin terk ettiği 'Yılkı tayı'na milli park görevlileri sahip çıktı

Kaynak: İHA

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