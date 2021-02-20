Annesinin emzirmediği buzağıyı evde biberonla besliyorlar

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, İsmail-Pakize Aydın çifti, annesinin emzirmek istemediği yeni doğan buzağıyı evlerinde biberonla süt vererek, besliyor.

Taraklı ilçesi Tuzla Mahallesi'nde çiftçi İsmail -Pakize Aydın çifti, 4 gün önce dünyaya gelen buzağıyı annesi emzirmek istemeyince, evlerine götürdü. Çift, soba yanında ısıttıkları buzağıya özel hazırladıkları yerde bakmaya başladı. Biberonla süt verdikleri buzağıyı havalar ısındıktan sonra annesinin yanına götüreceklerini söyleyen İsmail Aydın (67), "Annesi soğukta doğum yaptı, emzirmek istemedi. Biz de eve getirdik. Sobanın yanında ısıttık. Şu an evde besliyoruz. Tekrar ahıra götürdüğümüz de annesiyle kalır. Şu an annesini sağıp, sütü biberonla veriyoruz" dedi.

Havanın soğuk olması nedeniyle buzağıyı eve alarak beslemeye başladıklarını belirten Pakize Aydın (65) da "Doğumdan sonra hemen eve getirdik, sobada ısıttık. Sonra bebek gibi oldu yavrum. Şimdi bize alıştı annesini istemiyor. Birkaç gün sonra ahıra bırakırım. Gider ineği sağar, sütünü ona veririm. Buzağıya 'Yaşar' ismini verdik. Bizim üç ineğimiz, bir danamız ve bir düvemiz var" diye konuştu.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ