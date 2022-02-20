Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi

İngiltere'de bir genç tarafından yapılan itiraf, çok konuşuldu. 20 yaşında olduğunu belirten genç, 53 yaşında olan annesini, aile dostlarıyla öpüşürken yakaladığını anlattı. Dışarıdan eve döndükten sonra evin kapısının açık olduğunu fark eden genç, annesi ve ailesi dostları olan kadını dudaktan öpüşürken yakaladı.

GÖRMEZLİKTEN GELDİ AMA DURUMU AŞAMADI

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi eve giren ve konuyu annesiyle paylaşmayan genç, bir süre sonra annesine karşı davranışlarının değişmesiyle birlikte sosyal medyadan yardım istedi. Söz konusu kadının aile dostları olduğunu ve sık sık birlikte zaman geçirdiklerini belirten genç, ne yapması gerektiğini sordu.

"SAYGI GÖSTERMELİSİN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, çocuklu insanların hareketlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiği görüşünde birleşirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da "Her ne olursa olsun o senin annen, saygı göstermelisin" ifadelerini kullandı.