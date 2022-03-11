Annesini ememeyen kangal cinsi köpek yavrusunun inlemesi yürek burktu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde annesini ememeyen kangal cinsi köpek yavrusunun inleyerek çıkardığı ses cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede yaşayan Sabri Aydın'ın kangal köpeği birkaç gün önce doğum yaptı. Annelerini emmediklerini fark ettiği 7 yavruyu beslemek ve sıcak tutmak için eve alan Aydın, bir süre sonra köpeklerden birinin inleyerek bazı sesler çıkardığını duydu.

Aydın, köpeğin aynı sesi tekrar çıkardığını duyunca bu anı cep telefonuyla kaydetti.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bora Özarslan, AA muhabirine, görüntüyü izlediğini ve sesin gerçek olduğu kanaatine vardığını söyledi.

Bunun bilimsel açıklamasının olmadığını aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Malumunuz ses, insanlarda olduğu gibi diğer canlılarda da ses tellerinin titreşimi, ağzın yapısı ve şekliyle beraber kelimeler ağızdan çıkıyor. Burada da sesin çıkması gerçek gibi görünüyor. Çünkü karın ve diyafram hareketlerini izledim, ses gerçek ama tesadüf diyebiliriz. Bunu yavru bir köpeğe öğretemezsiniz. Tesadüfen böyle bir ses çıktığı kanaatindeyim. Bazen sosyal medyada farklı sesler çıkaran köpekler de görebiliyoruz. O andaki ağız yapısı, ses tellerinin titreşimiyle bizim alışık olduğumuz sesleri duyabiliyoruz."