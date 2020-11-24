Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti
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Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

24.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:05

Annesi yeni bebeğini doğurmak için hastanede olduğu sırada evde 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte olan bakıcı kan donduran bir vahşete imza attı. Bakıcı, küçük çocuğun kestiği başını yanına alıp bedenini mutfakta bıraktı.

Kan donduran olayın adresi bu kez Rusya. Engels kentinde yaşanan olayda 47 yaşındaki Sergey Podgornov, 33 yaşındaki arkadaşı Mikhail Grushin'in çocuğuna bakmak için eve çağrıldı. Bu sırada Grushin ve eşi Elena doğum için hastaneye gitti.

ÜVEY OĞLUNUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

6 yaşındaki çocuğun başını kesen Sergey, elinde mutfak bıçağıyla dışarıya çıktı ve sigara yaktı. Doğumun ardından eve gelen Mikhail Grushin, mutfağa girdiği zaman dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. 6 yaşındaki üvey oğlunun cansız bedeni zemindeydi ve başı yoktu.

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Olay yerine gelen polislere sakin bir şekilde yaşananları anlatan Sergey Podgornov, dışarı çıkıp sigara yaktığını, ardından içeri döndüğünü ve kendisine bir bardak içki doldurduğunu söyledi.

ANNENİN HENÜZ HABERİ YOK

Küçük çocuğun başını kestiğini hatırlamadığını söyleyen Sergey Podgornov'un uyuşturucu etkisinde olduğu polis kaynakları tarafından açıklandı. Küçük çocuğunun vahşice katledildiğinden habersiz olan anne Elena ise hastanede yeni dünyaya gelen bebeğini büyütüyor.

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti
Haber Yorumları (1)
-: Türkiyedeki olaylar bunların yanında hiç kalır . Rusya abd brezilya hindistan bu ülkelerde aşırı derecede psikopat insanlar var . Abd de en meşhuru zaten adamın canı sıkılıyor evdeki silahı cephaneyi arabaya yükleyip sokağa çıkıp millete ateş ediyor . Gta oynuyor bir nevi .
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