Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Annesi yeni bebeğini doğurmak için hastanede olduğu sırada evde 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte olan bakıcı kan donduran bir vahşete imza attı. Bakıcı, küçük çocuğun kestiği başını yanına alıp bedenini mutfakta bıraktı.

Kan donduran olayın adresi bu kez Rusya. Engels kentinde yaşanan olayda 47 yaşındaki Sergey Podgornov, 33 yaşındaki arkadaşı Mikhail Grushin'in çocuğuna bakmak için eve çağrıldı. Bu sırada Grushin ve eşi Elena doğum için hastaneye gitti.

ÜVEY OĞLUNUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

6 yaşındaki çocuğun başını kesen Sergey, elinde mutfak bıçağıyla dışarıya çıktı ve sigara yaktı. Doğumun ardından eve gelen Mikhail Grushin, mutfağa girdiği zaman dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. 6 yaşındaki üvey oğlunun cansız bedeni zemindeydi ve başı yoktu.

Olay yerine gelen polislere sakin bir şekilde yaşananları anlatan Sergey Podgornov, dışarı çıkıp sigara yaktığını, ardından içeri döndüğünü ve kendisine bir bardak içki doldurduğunu söyledi.

ANNENİN HENÜZ HABERİ YOK

Küçük çocuğun başını kestiğini hatırlamadığını söyleyen Sergey Podgornov'un uyuşturucu etkisinde olduğu polis kaynakları tarafından açıklandı. Küçük çocuğunun vahşice katledildiğinden habersiz olan anne Elena ise hastanede yeni dünyaya gelen bebeğini büyütüyor.