Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu
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Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu

16.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:13

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğluna "Size layık bir baba olamadım. Annenizin yanına gidiyorum" yazılı mesaj gönderen 60 yaşındaki şahıs, cami derneğinde asılı halde bulundu. Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, cami içerisinde bulunan cami derneğine gelen dernek yöneticisi ve cami cemaati, içeri girince 60 yaşındaki Zülfikar Y. isimli vatandaşı, çamaşır ipiyle asılı halde buldu. Vatandaşlar hemen ipi keserek Zülfikar Y.'yi indirdi. Zülfikar Y.'nin nefes aldığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"SİZE LAYIK BİR BABA OLAMADIM"

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zülfikar Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Zülfikar Y.'nin öğlen saatlerinde oğluna, "Size layık bir baba olamadım. Annenizin yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Oğluna 'Annenizin yanına gidiyorum' mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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