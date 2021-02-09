"Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık"
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"Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık"

09.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:32

Seçin'in annesinin Nilgün Belgün ile yakın arkadaş olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı.

Seçin'in annesinin Nilgün Belgün ile yakın arkadaş olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun " diyerek bir itirafta bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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