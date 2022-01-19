Annemizi Saklarken Zerrin kimdir? Nimet İyigün kimdir, kaç yaşında? Rol aldığı dizi ve filmler...

Star TV ekranlarının yeni yapımlarından biri olan Annemizi Saklarken adlı dizi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Bu karakterlerden en çok dikkat çekenlerden biri de Zerrin olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Annemizi Saklarken Zerrin Demir kim? Zerrin'i canlandıran Nimet İyigün kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Annemizi Saklarken dizisinin Zerrin'i Nimet İyigün hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Annemizi Saklarken Zerrin kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Star Tv'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken oyuncularıyla merak ediliyor. Zerrin karakterini canlandıran oyuncu Nimet İyigün'ün daha önce rol aldığı diziler izleyici tarafından merak edildi. Peki Annemizi Saklarken Zerrin kimdir? Nimet İyigün kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi ve hayatı

ANNEMİZİ SAKLARKEN ZERRİN KİMDİR?



Annemizi Saklarken adlı dizide Zerrin karakterini canlandıran isim daha önce Çocuk dizisinde Emine karakterine hayat veren Nimet İyigün'dür.

HİKAYESİ

Bir zamanlar, güzelliği ile fırtınalar estiren, yaşama sevinci dolu Zerrin… Gözlerinden hayat fışkıran… Duygusal, tutkulu, hassas, şefkatli, anaç, biraz naif, biraz kırılgan ama kriz anlarında bir o kadar dirayetli, güçlü bir irade… İşte Zerrin; Dündar'dan önceki Zerrin.

Günümüzdeki zengin, mutsuz ve yorgun kadın ise Dündar'dan sonraki Zerrin. Nevrotik, ani ağlama krizleri ve şiddetli öfke patlamalarıyla savrulup duran, kıskanç, problemli, kırık dökük zor bir kadın.

Rüya çift; zengin, güçlü, karizmatik iş adamı ve yanına çok yakışan güzeller güzeli karısı. Gerçek bir rüyayı yaşar Zerrin. Hem de öyle cicim ayları boyunca filan değil, yıllarca.. yıllarca yaşar.. Ve sonra bir gün, birden kabusuna uyanır.

NİMET İYİGÜN KİMDİR?

Nimet İyigün, 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nimet İyigün, ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.

NİMET İYİGÜN DİZİLERİ

2019 – Çocuk (TV Dizisi)2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)2016 – Mehmet Salih (Sinema Filmi)2011 – Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)

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