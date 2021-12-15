Annemizi Saklarken hangi gün? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir?
Star TV'nin sevilen dizisi Annemizi Saklarken izleyenler tarafından tam not aldı. Ekranlarda yeni başlayan Annemizi Saklarken dizisi rakiplerini geride bırakmaya başladı. İzleyiciler tarafından oyuncuları ve konusu araştırılmaktadır. Peki, Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir?
Yeni dizi Annemizi Saklarken izleyenler tarafından beğenildi. Dizi her hafta yeni bölüm ile izleyicilerle Star TV ekranlarında buluşmaktır. Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine Hande Doğandemir, Dündar karakterine ise Kutsi hayat veriyor. Annemizi Saklarken dizisi 15 Aralık 2021 tarihinde Star TV ekranında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacaktır. Annemizi Saklarken dizisi hangi gün? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken konusu nedir?
- Kutsi : Dündar Demir
- Hande Doğandemir : Handan Bulut
- Ece Yaşar :Derya Güven
- Derya Pınar Ak : Ela Güven
- Ali Emir Doğrul :Can Güven
- Erdem Kaynarca : Bora Demir
- Ezgi Gör : Selin Demir
- Elif Kurtaran : Pelin Demir
- Hatice Aslan : Benan Demir
- Nimet İyigün : Zerrin Demir
Star TV'nin merakla izlenen Annemizi Saklarken dizisi 15 Aralık 2021 tarihinde sevenleri ile buluşuyor. Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından merak konusu. Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan, şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın yaşadıkları konu almaktadır. Daha fazla bilgi ve detay almak isterseniz 15 Aralık 2021 saat 20.00 da ekrana gelecek olan yeni bölümü izleyiniz.
Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisi, izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi her yaş grubunun izlediği herkes tarafından sevilen bir dizi haline gelmiştir. Annemizi saklarken dizisi hafta içi Çarşamba günleri saat 20.00 da yayınlanmaya devam edecektir. Annemizi Saklarken dizi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da Star TV ekranlarında yeni bölümü ile sevenleriyle buluşuyor.
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