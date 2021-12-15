Annemizi Saklarken hangi gün? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir?

Yeni dizi Annemizi Saklarken izleyenler tarafından beğenildi. Dizi her hafta yeni bölüm ile izleyicilerle Star TV ekranlarında buluşmaktır. Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine Hande Doğandemir, Dündar karakterine ise Kutsi hayat veriyor. Annemizi Saklarken dizisi 15 Aralık 2021 tarihinde Star TV ekranında yeni bölümüyle seyirciyle buluşacaktır. Annemizi Saklarken dizisi hangi gün? Annemizi Saklarken dizi oyuncuları kimlerdir? Annemizi Saklarken konusu nedir?

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Kutsi : Dündar Demir

Hande Doğandemir : Handan Bulut

Ece Yaşar :Derya Güven

Derya Pınar Ak : Ela Güven

Ali Emir Doğrul :Can Güven

Erdem Kaynarca : Bora Demir

Ezgi Gör : Selin Demir

Elif Kurtaran : Pelin Demir

Hatice Aslan : Benan Demir

Nimet İyigün : Zerrin Demir

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Star TV'nin merakla izlenen Annemizi Saklarken dizisi 15 Aralık 2021 tarihinde sevenleri ile buluşuyor. Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları ve konusu izleyenler tarafından merak konusu. Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan, şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın yaşadıkları konu almaktadır. Daha fazla bilgi ve detay almak isterseniz 15 Aralık 2021 saat 20.00 da ekrana gelecek olan yeni bölümü izleyiniz.

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANGİ GÜN?

Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisi, izleyenlere yine keyifli anlar yaşatacak. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi her yaş grubunun izlediği herkes tarafından sevilen bir dizi haline gelmiştir. Annemizi saklarken dizisi hafta içi Çarşamba günleri saat 20.00 da yayınlanmaya devam edecektir. Annemizi Saklarken dizi 15 Aralık 2021 saat 20.00 da Star TV ekranlarında yeni bölümü ile sevenleriyle buluşuyor.

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