Annemizi Saklarken hangi diziden uyarlama? Annemizi Saklarken uyarlama mı, orijinali nedir?

Annemizi Saklarken hangi diziden uyarlama? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Annemizi Saklarken uyarlama mı, orijinali nedir? Annemizi Saklarken dizisinin İstanbul'da geçeceği biliniyor. Genç yaşta il bebeğini kucağına alan Handan'ın hayatı hikayesi konu ediliyor. İşte Annemizi Saklarken dizisinin konusu.

ANNEMİZİ SAKLARKEN HİKAYESİ

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Her Çarşamba saat 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisi uyarlama değil. Orjinal hikayesinin senarist Sırma Yanık'a ait olduğu dizide annelik kavramı yeniden sorgulanıyor.

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