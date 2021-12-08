Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 1. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 1. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Annemizi Saklarken canlı izle! Annemizi Saklarken full HD canlı izleme linki sizlerle...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 1. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?
ANNEMİZİ SAKLARKEN CANLI İZLE!
Annemizi Saklarken ilk bölümüyle bugün 8 Aralık Çarşamba saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
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