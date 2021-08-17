ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI

ISPARTA'da anneleri ölen 6 yavru köpek, korumaya alındı.

ISPARTA'da anneleri ölen 6 yavru köpek, korumaya alındı.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de ateşli silahla vurularak yaralanan köpek, boş bir evin bahçesine kadar gelerek öldü. Durumdan haberdar olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, köpeğin yaklaşık 1 aylık olan 6 yavrusu için hemen bir kulübe temin ederek köye gönderdi. Yavru köpeklere özel 2 torba da mama gönderen Şadiye Başdeğirmen, Yaşanan bu trajedik olayı okuyunca gözyaşlarımı tutamadım. Bu yavrularımızı gözetim altına almış olduk. Acımız biraz olsun hafifledi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı