ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI
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ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da anneleri ölen 6 yavru köpek, korumaya alındı.

ISPARTA'da anneleri ölen 6 yavru köpek, korumaya alındı.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de ateşli silahla vurularak yaralanan köpek, boş bir evin bahçesine kadar gelerek öldü. Durumdan haberdar olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, köpeğin yaklaşık 1 aylık olan 6 yavrusu için hemen bir kulübe temin ederek köye gönderdi. Yavru köpeklere özel 2 torba da mama gönderen Şadiye Başdeğirmen, Yaşanan bu trajedik olayı okuyunca gözyaşlarımı tutamadım. Bu yavrularımızı gözetim altına almış olduk. Acımız biraz olsun hafifledi dedi.

ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI
ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI
ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI
ANNELERİ ÖLEN 6 YAVRU KORUMAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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