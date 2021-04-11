Anne ve kızı aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti
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Anne ve kızı aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Anne ve kızı aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

İzmir'de korona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti.

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İzmir'de korona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berrin Gür (56) ile annesi Atiye Gür (73), bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi görüyordu. Korona virüs ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi. Aynı gün vefat eden Berrin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Anne-kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Anne ve kızı aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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