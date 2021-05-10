Anne-kızı, abla-kardeş sandılar

Emrah Erdoğan'la boşanma davası devam eden Sibel Erdoğan, annesinin Anneler Günü'nü Instagram'dan kutladığı fotoğraftaki o detay dikkat çekti.

Emrah Erdoğan'la boşanma davası devam eden Sibel Erdoğan, annesinin Anneler Günü'nü Instagram'dan kutladı. Erdoğan'ın paylaştığı karede annesinin gençliği dikkat çekti. Erdoğan, kısa sürede bu konuyla ilgili onlarca mesaj aldı. Erdoğan'a takipçileri, "Annen çok genç, ablan gibi duruyor" ve "Abla-kardeş sandık. Çok güzel ve genç bir anneniz var" mesajını gönderdi. Çiftin, Elyesa Erdoğan ve Eleysa Erdoğan adında iki çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin