Anne Frank'ın Günlüğünün Yayınlanmamış İki Sayfası Ortaya Çıktı

Holokost kurbanlarından Anne Frank'ın Nazi işgali sırasında Amsterdam'da tuttuğu dünyaca ünlü günlüğün, bugüne kadar bilinmeyen iki sayfası ortaya çıktı. Anne Frank'ın bu iki sayfada cinsel eğitim ve cinsel içerikli fıkraları kaleme aldığı tespit edildi.

Author: euronews-tr

Tags: Yahudi Soykırımı Nazizm Almanya İkinci Dünya Savaşı Edebiyat Posted: 16 mei 2018