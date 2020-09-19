Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Bursa'da anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı kardeşini öldüren abla, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

19.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:11

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasında tartışma çıktı.

Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

KARDEŞİNİN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Öfkeli abla, evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.'yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürdü. Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (17)
FAHRİ: Anne ve babasını hürreyitinden yoksun bırakan bir evlat ve buna dayanamayan bir ablanın patlaması. Sonucu bu şekilde bitmeli miydi bu yargının konusu ama anne ve babalarımızı kesinlikle el üstünde tutmamız lazım.
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
AKLA BAK: Odaya kapatmanın cezası yada savunması, karşılığı ölümmü? Yarabbi bu korona az yetmiyor daha fazlası lazım.
4 Yayından Kaldır
VATANPERVER: Keşke ayagına sıksaydı
1 5 Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Adem Büyük Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bursa Milli Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:42:05. #1.14#
title