Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü Bursa'da anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı kardeşini öldüren abla, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasında tartışma çıktı. KARDEŞİNİN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ Öfkeli abla, evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. GÖZALTINA ALINDI Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.'yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürdü. Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA