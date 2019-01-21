Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

2017 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, (Macron- Le Pen), 2018 İtalya genel seçimleri ve 2014 Ankara yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Google, 31 Mart 2019 günü Türkiye'de gerçekleştirilecek yerel seçimler için neleri öngörüde bulundu.

BİNALİ YILDIRIM 24, EKREM İMAMOĞLU 27 PUAN

İlgili 1 aylık tarihler arasında,mavi renkle ifade edilen Binali Yıldırım: 24, kırmızı değerle ifade edilen Ekrem İmamoğlu: 27 puan olarak Google tarafından gösteriliyor.

GOOGLE'IN ÖNGÖRDÜĞÜ SONUÇLARA GÖRE İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul'a kayıtlı seçmen sayısının 10.559.686 olduğu düşünülürse %89 bir katılımla kullanılan oy sayısının 9.398.120 olacağı tahmin ediliyor.

Öngörülen %89 katılımla 9.398.120 geçerli oy olacağını ve İstanbul'daki toplam trend puanı sayısını 9 milyona bölündüğünde adaylar için belirli bir oy dağılım elde edilmiş oluyor.

İstanbul adayları için toplam trend puanı: 24+27= 51

9.398.120/ 51 yapıldığında, İstanbul için 1 trend puanının kaç geçerli oya denk geleceğini hesaplamış oluyoruz = 184.276.

Bulduğumuz sonucu adaylar arasında dağıttığımızda şu şekilde bir sonuç çıkıyor:

Binali Yıldırım : 184.276 x 24 = 4.422.624 oy

Ekrem İmamoğlu : 184.276 x 27 = 4.975.452 oy

GOOGLE TREND POPÜLERLİK PUANLARINDAN FAYDALANARAK HESAPLIYOR

Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen, popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllarla paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir. Kullanıcıların arattığı kelimeler üzerinden verilerini oluşturan Google'ın terimleri arama tekniklerine sitesinden ulaşılabiliyor.