ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret
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ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret

20.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:59

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette yeni belediye binasının ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yiğiner, emeği geçenlere teşekkür etti.

Görev süresince kalıcı bir eser bırakmanın önemine işaret eden Yiğiner, "Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken diğer taraftan da bu bina gibi kalıcı eserler yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yiğiner, salgın döneminde ilçedeki esnafa yönelik yapılan çalışmalardan dolayı da teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise vatandaşa en iyi şartlarda en iyi hizmeti yapabilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Belediye binasının adeta halkın evi olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, "Bu bina halkın hizmetinde olan bir binadır. Burada vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, esnafımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız çeşitli toplantılar, sergiler ve etkinlikler gerçekleştirebilecekler. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. İnşallah pandeminin ardından kültür merkezi gibi sürekli faaliyetler olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Demirbaş, 2021 yılı için hazırladıkları projelerin büyük çoğunluğunun istihdama yönelik ve ekonomiyi hareketlendirecek projeler olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, Çubuk Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Harun Yazı, Çubuk Madeni ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak ve Çubukspor Başkanı Emre Arslantaş da yer aldı.

ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den, Başkan Demirbaş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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