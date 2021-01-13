Ankara'ya kar yağıyor mu? Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
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Ankara'ya kar yağıyor mu? Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

13.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:47
Ankara'ya kar yağıyor mu? Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan haberler doğrultusunda Ankara'da kar yağışı beklenmekte. Ankara'ya kar yağıyor mu? Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Ankara bölge genelinde,aralıklı sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar geçeceği tahmin edilmekteydi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, öğle saatlerinin ardından mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyordu. Peki Ankara'ya kar yağıyor mu? Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

ANKARA'YA KAR YAĞIYOR MU? ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul gibi susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ankara'ya müjdeli haber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. Bugün, 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle Ankara'da bazı bölgelerde kar yağdığı gözlendi. Bugün itibariyle başlayan kar yağışları hafta sonunu da etkisi altına alarak dört gün sürmesi bekleniyor.

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