Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ANKARA ve Malatya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.

MALATYA (DHA) - ANKARA ve Malatya'da 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhuşa zorladıkları gerekçesiyle 9 adrese önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. polis tarafından gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Ankara ve Malatya'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Ankara, Güncel, Haberler

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