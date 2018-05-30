Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu
Ankara'da yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sele kapılan kadın, hayatını kaybederken kocası çamura batmış halde bulundu.
Ankara'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Bala İlçesi Yöreli Köyü'nde, karı ve koca sele kapıldı. Sele kapılan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yarı baygın halde bulundu.
SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybederken eşi Satılmış Çalışkan (66) yarı baygın halde tarlanın içerisinde bulundu.
KOCASI, TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BAYGIN BULUNDU
Toprağa yarı gömülü halde bulunan Satılmış Çalışkan ve olay yerinde vefat ettiği belirtilen Naciye Çalışkan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
4 Çocuk annesi olan Naciye Çalışkan Yöreli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Kurtarılan Satılmış Çalışkan'ın tedavisi Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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allah rahmet eylesin naciye abla çocuklarına ailene sabır versin inşallah takdiri ilahi ecel nerede ne şekilde gelecek kimse bilemez kapının önünden her yıl bunun gibi defalarca sel geçerdi bu sefer senin ecelin için geldi demekki rabbim ahiretini hayr eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Belediye bu durumları önceden öngörüp tedbir alabilirdi. Japonya’da tsunami in önlemler alınırken kıyılarda, belediye yağmur için önlem alamıyor. Yazıklar olsun!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ailesıne ve sevdiklerine bol bol sabır versin. :(Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır