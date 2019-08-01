Ankara tarımı masaya yatırıldı

Ankara tarım ve orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ankara tarım ve orman sektörü değerlendirme toplantısı 'Köklerinde Bereket Var' afişiyle Başkent'te bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve bir çok davetli katıldı. Program sinevizyon gösterisiyle başladı.

Tarımın başkentinin Ankara olduğunu ifade eden Korkmaz, "Ankara, 2 milyon dekar arazide yapılan tarımla tiftik ve soğan başta olmak üzere 10 tarımsal üründe ülkemizde 1. sırada yer alırken, buğday, arpa nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'inci; 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Yine hayvansal üretimde 600 bine yaklaşan büyükbaş sayısı,1,5 milyonu aşkın küçükbaş varlığı ile Türkiye'nin başkenti tarımın da başkenti söylemini haklı çıkarmaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA