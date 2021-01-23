Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi

23.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:29

İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki, set arasında Ankara oyun havasında göbek atarak kurtlarını döktü. Tilki'nin oynayışını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları ise "Sen bir daha oynama" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile İşte Bu Benim Masalım dizisinin başrolünü paylaşan Aleyna Tilki, Instagram'dan setteki eğlenceli anlarını paylaştı.

SETTE ANKARA OYUN HAVASI OYNADI

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ünlü popçu Aleyna Tilki, rol arkadaşları ile birlikte Ankara havası oynadığı videoyu "Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun sileceğim" notuyla paylaştı. Aleyna Tilki'nin ilginç hareketler yaptığı video ise takipçileri tarafından pek beğenilmedi.

Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı hiç beğenilmedi

"ANKARALILAR AĞLIYOR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin dans videosu için "Ankaralılar ağlıyor şu an" ve "Sen bir daha oynama" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar:

Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı hiç beğenilmedi
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi
Haber Yorumları (3)
CRUSEW: bana şener şeni hatırlattı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SELİM...: karanlşık odaklar gençlerimize model olsun nesiller bozulsun gençlerimiz ifsad edilsin diye nefret edilmesine rağmen ısrarla gündenmde tutmaya çalışıyorlar bu kızı. . . çünkü bunun ünlü yapılması projedir kendi kendine bu iq sevisiyle ünlü olması mümkün değil. . . ki bir konserinde domates yağmuruna tutulmuştu bu kız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATİH: Çok hırslısın aleyna.. Daha fazla para kazanmak için dikkatleri çekici hareketler yapıyorsun.. Ama bir abi olarak söylüyorum.. Böyle şeyler yapmaya değmez.. Konserini ver, filminde oyna. Ama normal hayatta sıradan biri gibi ol.. Toplum o zaman sana daha çok sahip çıkar..
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mahir Ünal Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Caner Cindoruk Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Düzce Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:32:06. #1.16#
title