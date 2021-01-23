Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi

İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki, set arasında Ankara oyun havasında göbek atarak kurtlarını döktü. Tilki'nin oynayışını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları ise "Sen bir daha oynama" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile İşte Bu Benim Masalım dizisinin başrolünü paylaşan Aleyna Tilki, Instagram'dan setteki eğlenceli anlarını paylaştı.

SETTE ANKARA OYUN HAVASI OYNADI

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan ünlü popçu Aleyna Tilki, rol arkadaşları ile birlikte Ankara havası oynadığı videoyu "Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun sileceğim" notuyla paylaştı. Aleyna Tilki'nin ilginç hareketler yaptığı video ise takipçileri tarafından pek beğenilmedi.

"ANKARALILAR AĞLIYOR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin dans videosu için "Ankaralılar ağlıyor şu an" ve "Sen bir daha oynama" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar: