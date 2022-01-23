Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü - Haberler
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Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.

Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'ın da karla kaplanmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı.

Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu gece saatlerinde, parkta bulunan kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı.

Parka gelen vatandaşlar, "beyaz örtü" ile kaplanan parkta fotoğraf çektirdi.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Çankaya, kar, Güncel, Haber

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