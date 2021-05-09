Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi
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Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi

Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın simge yerlerinden olan Atakule ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) binaları '9 Mayıs Avrupa Günü' için ışıklandırıldı.

ANKARA'nın simge yerlerinden olan Atakule ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) binaları '9 Mayıs Avrupa Günü' için ışıklandırıldı.

Ankara'nın simgelerinden olan Atakule, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında 9 Mayıs Avrupa Günü için AB ve Türkiye renkleriyle ışıklandırıldı. AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte yürütülen kutlamalarda TOBB'a bağlı İkiz Kuleler de AB günü kapsamında sarı ve lacivert renklerde Ankara'yı süsledi. 


Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi
Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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