Ankara'nın simgeleri, '9 Mayıs Avrupa Günü' için süslendi

ANKARA'nın simge yerlerinden olan Atakule ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) binaları '9 Mayıs Avrupa Günü' için ışıklandırıldı.

ANKARA'nın simge yerlerinden olan Atakule ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) binaları '9 Mayıs Avrupa Günü' için ışıklandırıldı.

Ankara'nın simgelerinden olan Atakule, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında 9 Mayıs Avrupa Günü için AB ve Türkiye renkleriyle ışıklandırıldı. AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte yürütülen kutlamalarda TOBB'a bağlı İkiz Kuleler de AB günü kapsamında sarı ve lacivert renklerde Ankara'yı süsledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı