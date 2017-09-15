Ankara Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 97 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen 3 FETÖ operasyonunda 97 kişi ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ankara merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında ByLock kullandığı gerekçesiyle 97 kişi gözaltına alındı. Buna göre; darbe soruşturmaları kapsamında, Kara Havacılık Komutanlığında darbe girişimine katıldıkları belirlenen 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu kurum ve kuruluşlardaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin KHK ile kapatılan okullardaki öğretmen ve idareciler olmak üzere 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu kurum ve kuruluşlardaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



(İlker Turak - Abdullah Sarica /İHA)