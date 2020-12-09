Ankara Keçiörengücü - Giresunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Ankara Keçiörengücü - Giresunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

09.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:55
Ankara Keçiörengücü - Giresunspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçıdır. Peki Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Ankara Keçiörengücü - Giresunspormaçıdır. Peki Ankara Keçiörengücü - Giresunspormaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ankara Keçiörengücü - Giresunspormaçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN AYDIN(Hakem)

GÖKHAN MEMİŞOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN TETİK(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN ÜLKER(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ABDÜLKADİR KARDAŞ(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

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