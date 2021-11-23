Ankara-İstanbul arası mekik dokuyor
Ankara'da yaşayan ünlü oyuncu Esengül Aypek, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. "Beni Bırakma" dizisinde 4 sezon boyunca rol alan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aypek, "Ankara-İstanbul arası mekik dokuyorum" dedi. İşte detaylar...
İSTANBUL (Snob Magazin) - Aypek, "İş görüşmesi için buraya geldim" dedi.
Sözlerini sürdüren Esengül Aypek, "4 yıl boyunca 'Beni Bırakma' dizisinde rol aldım. Hala tam anlamıyla dinlenebilmiş değilim. Yeni proje görüşmeleri için Ankara- İstanbul arasında mekik dokuyorum. Çok iyi bir proje olursa ekranlara dönebilirim" diye konuştu.