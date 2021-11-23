Ankara-İstanbul arası mekik dokuyor

İSTANBUL (Snob Magazin) - Aypek, "İş görüşmesi için buraya geldim" dedi.

Sözlerini sürdüren Esengül Aypek, "4 yıl boyunca 'Beni Bırakma' dizisinde rol aldım. Hala tam anlamıyla dinlenebilmiş değilim. Yeni proje görüşmeleri için Ankara- İstanbul arasında mekik dokuyorum. Çok iyi bir proje olursa ekranlara dönebilirim" diye konuştu.