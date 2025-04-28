ANKARA HAVA DURUMU | 28 Nisan Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Günlük ve 5 günlük tahminleri öğrenmek isteyenler, Ankara hava durumu araştırmalarını sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporlara göre, Ankara hava durumu değişkenlik gösterebilir. 28 Nisan Pazartesi günü için Ankara'da güneşli mi yoksa yağışlı bir hava mı bekleniyor, işte yanıtı!

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

28 Nisan Pazartesi günü Ankara hava durumu, genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı geçecek. Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde açık bir hava hâkim olurken, öğleden sonra bulutlanmanın artması bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise gündüz 18-20 derece arasında seyredecek.

Ankara hava durumu tahminlerine göre, rüzgarın kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Nem oranının artmasıyla birlikte, özellikle akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU