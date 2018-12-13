Ankara'daki Tren Kazasında HDP Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim Hayatını Kaybetti
Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı tren kazasında, HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yetim, adaylık başvurusunu 4 gün önce gerçekleştirmişti.
Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenler arasında HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı. Yusuf Yetim, adaylık başvurusunu 4 gün önce yapmıştı.
HDP'DEN ADAY OLMUŞTU
Ankara Yenimahalle'de bu sabah yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden dokuz kişiden birisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.
Dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim'in HDP'den daha önce de milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TBMM'de açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Yetim'in yerel seçimlerde Urfa Bozova Belediye Başkanı adayı olduğunu belirtti.
YUSUF YETİM KİMDİR?
Yusuf Yetim, 1965 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çeşitli bakanlıklarda müşavirlik görevinde bulunan Yetim, evli ve bir çocuk babasıdır. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde uzman olarak görev yaptı.
Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştu. Yetim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Şanlıurfa Bozova Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuru yapmıştı.
-
Her habere yorum açmıyorsun bunu kasıtlı olarak mı açtın admin? Ülen var ya çok çakalsınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Helikopter kazası tren kazası gemi battı arabam takla attı bu ne abi ölümler çoğunun sebebi önlem dikkatsizlik sorumsuzluk örneğidirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İyi insanlar çok yaşamaz allah rahmet eylesın mekanı cennet olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ben bir hiristiyan olarak ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar. geçmiş olsın diyorum allah bu acıyı kimseye göstermesinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ölenlere üzüldük sabah sabah haberi duyunca icimiz yandı hepsine allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum 1 kişi ye uzulmedik kim o hdp liCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır