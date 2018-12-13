Ankara'daki Tren Kazasında HDP Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim Hayatını Kaybetti

Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenler arasında HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı. Yusuf Yetim, adaylık başvurusunu 4 gün önce yapmıştı.

HDP'DEN ADAY OLMUŞTU

Ankara Yenimahalle'de bu sabah yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden dokuz kişiden birisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim'in HDP'den daha önce de milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TBMM'de açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Yetim'in yerel seçimlerde Urfa Bozova Belediye Başkanı adayı olduğunu belirtti.

YUSUF YETİM KİMDİR?

Yusuf Yetim, 1965 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çeşitli bakanlıklarda müşavirlik görevinde bulunan Yetim, evli ve bir çocuk babasıdır. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde uzman olarak görev yaptı.

Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştu. Yetim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Şanlıurfa Bozova Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuru yapmıştı.