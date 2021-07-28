Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor

Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.

Bozkırın ortasında yer almasına rağmen ormanlık alanları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Beypazarı'ndaki yaylalar, şehrin gürültüsünden sıkılan doğaseverleri cezbediyor.

İlçeye 55 kilometre, Karaşar Mahallesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriova Yaylası da yürüyüş rotaları, kamp ve dinlenme alanlarıyla Beypazarı'nın en çok tercih edilen yerleri arasında bulunuyor.

Günübirlik gezintilerle yaylaya çıkanlar, köknar ve çam ormanlarıyla kaplı çevrede doğa yürüyüşü yapıyor, bisiklete biniyor, kamp ve dinlenme alanlarında keyiflice vakit geçirebiliyor.

Çeşitli balık türlerinin bulunduğu yayladaki gölet de sportif amaçlı olta balıkçılığı yapanlara alternatif sunuyor.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Eğriova Yaylası, rengarenk çiçekleri ve manzarasıyla daha çok doğaseveri ağırlamayı bekliyor.

Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Prens Harry Bülent Serttaş Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:19:31. #1.16#

title