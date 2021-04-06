Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık
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Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul ediyor. Görüşme sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'iCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemdeydi.

Görüşme sonrası ilk açıklamayı yapan AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI GÖRÜŞTÜK"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.

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Abdullah Karlidag
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