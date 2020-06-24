Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
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Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı

Ankara Kızılay'da denetim yapan polislerden biri, uyardıkları öfkeli vatandaşın saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda polis memur aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

24.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:13

Ankara'da maske uygulaması yapan polis, yayalardan birine kırmızı ışık uyarısı yapınca tekmeli saldırıya uğradı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kızılar Meydanı'nda maske denetimi yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaya ceza yazmak istedi. Yapılan uyarı sonrası küplere binen vatandaş, kendisine müdahale eden polislere saldırdı. Bu esnada bir polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Haber Yorumları (28)
SUBUTAY: Polise saldırmak suç. . . . ama adet yok ki
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FATİH: Karakolda merdivenden düşer, sıkıntı yok. . .
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KARAFIRTINA: özgürlük bize uymuyor herhalde, jandarmanın dipçiği geri gelmesi lazım.
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