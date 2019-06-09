ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhası ve trafik lambasına çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'nde Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Lezgi'nin kontrolündeki 06 GB 7757 plakalı otomobil, Siteler yönünde ilerlediği sırada Cebeci Askeri Şehitliği önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki yön levhası ile trafik lambasına çarptı. Kaldırıma sürüklenerek duran otomobilin sürücüsü Yasin Lezgi ile yolcular Furkan Danış ve Kadir Kılıç yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kadir Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA