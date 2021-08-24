Ankara'da tavşan avlayan 2 kaçak avcıya 8 bin 818 lira ceza uygulandı
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Ankara'da tavşan avlayan 2 kaçak avcıya 8 bin 818 lira ceza uygulandı

Ankara'da tavşan avlayan 2 kaçak avcıya 8 bin 818 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesinde gece tavşan avlayan 2 kişiye, 8 bin 818 lira ceza uygulandı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde gece tavşan avlayan 2 kişiye, 8 bin 818 lira ceza uygulandı.

Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi Sorkun yolu mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gece kaçak olarak avlanan H.B. ve H.T'nin, kullandıkları araca ve av tüfeğine el koydu.

Üç yaban tavşanı avladıkları belirlenen şüphelilere 8 bin 818 lira ceza uygulandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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