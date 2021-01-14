Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

14.01.2021 18:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:56
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdüANKARA'da Nimet Akgün (75) kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da Nimet Akgün (75) kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldürdü. Nimet Akgün, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta çiftin yaşadığı evde meydana geldi. Nimet Akgün, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.

Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntüEkiplerin çalışması Apartmandan görüntüEngelli N.A'dan görüntü 

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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